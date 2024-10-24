نادين نسيب نجيم تنفعل بسبب اجرام العدو الإسرائيلي في لبنان: نجسين طول عمركم!

للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، من الجنوب الى البقاع، خرجت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن صمتها وعلقت بطريقتها على كل ما يحصل من إجرام من قبل العدو الإسرائيلي، وتحديدا تأثير ذلك على الأطفال.

