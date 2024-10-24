نادين نسيب نجيم تنفعل بسبب اجرام العدو الإسرائيلي في لبنان: نجسين طول عمركم!
عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن غضبها من الاجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان وشعبه، اذ يقتل الاف الأبرياء ويدمر المنازل ويلحق الاضرار بالأماكن السكنية والطرقات.
وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نادين نسيب نجيم: "عم يدمروا معالم اثرية عم يدمروا تاريخ لبنان العريق و تراثنا ! طيب شو دخل هل الشي بالحرب ! نجسين طول عمركم نجسين ووسخين".
هذا وكان هدد العدو الإسرائيلي بقصف مدينة صور امس، وقام بتنفيذ تهديداته بضرب المدينة مدمرا الأبنية والطرقات.