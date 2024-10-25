فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة

وتصدر اسم الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة محركات البحث والتريند بعد ان تعرضت لموقفٍ محرج أثناء سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2024، لحضور حفل الافتتاح.وفي التفاصيل أثناء محاولة سينتيا خليفة استعراض فستانها الأحمر أمام الصحفيين المتواجدين لالتقاط صورٍ لها على السجادة الحمراء، سقط خاتمها على الأرض، مما عرضها لموقفٍ محرج تداركته على الفور بالاستمرار باستعراض الفستان، فيما قامت إحدى المنظمات من الحفل بجلبه لها لترتديه.واختارت سينتيا أن تطل بفستانٍ طويل باللون الأحمر أرفقته بغطاء رأسٍ امتد حتى قدميها، وبدت أشبه بـ "ليلى" الموجودة في قصة "ليلى ذات الرداء الأحمر".