لمى بدور زوجة حازم نجل أيمن زيدان في أقوى رد على منتقدي حفل زفافها

خرجت الممثلة السورية لمى بدور عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان حازم زيدان نجل الفنان السوري القدير أيمن زيدان .

وفي التفاصيل، كشفت في حديث لـ"فوشيا" عن سبب اختيارها لون الشعر الأشقر، والأمور التي تبدّلت في حياتها بعد الزواج.

وعن انتقاد توقيت الزفاف في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب العربي، اعتبرت لمى بدور أن حفلات الزفاف مناسبة خاصة، لا يتم تأجيلها إلا إذا كان الحدث الجلل داخل الإطار العائلي، منوهة إلى أن حجوزات حفل الزفاف وموعده، يتم تحديدها قبل الحفل بفترة طويلة، وعقّبت: "الظروف متوترة منذ وقت طويل، وليست وليدة اللحظة.. يؤسفنا ما يمر به الوطن العربي".

وحثّت لمى زوجة حازم زيدان المنتقدين على البحث عن الأمور التي تسعدهم، وأن يتوقفوا عن بث الطاقة السلبية والتأثير في سعادة الآخرين، وقالت: "ياريت ما ننزع فرحة الآخرين.

وفي سياق آخر ، كشفت لمى أنها تتابع حاليًا تصوير دورها في مسلسل، وهو كان سبب ظهورها بلون الشعر الأشقر في العرس، الذي علّق عليه بعض المتابعين. وأوضحت أن هذا اللون هو للشخصية التي تجسدها في العمل.