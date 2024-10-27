هاني شاكر يبكي على المسرح بعد غنائه لـ لبنان ويوجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، أصرّ الفنان هاني شاكر على إحياء عدد من الحفلات في مناطق لبنانية عدّة، رافضاً تأجيلها، خصوصاً بعدما انتقلت الاعتداءات العدو الإسرائيلية من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.

هذا الحب الذي يكنّه شاكر للبنان، دفعه إلى الدخول في حالة تأثر شديد، بعدما أدّى أغنية "بحبك يا لبنان"، على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا في مصر، فتوقّف لثوانٍ وبكى لبنان.

ورغم أنّ شاكر أحيا حفله منذ أيام، إلّا أنّ فيديو تأثّره انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من الجمهور اللبناني على وجه الخصوص، الذي ثمّن هذه اللفتة الفنية الإنسانية لفنان يكنّ كل الحبّ للشعب اللبناني المتألّم.

يُذكر أنّ شاكر وجّه خلال الحفل تحية للشعبين اللبناني والفلسطيني، موجّها ثلاث رسائل فنية. الأولى إلى "كل شهيد يضحّي بدمائه كي يعيش وطنه، والثانية إلى أهلنا في غزة الصامدين، والثالثة إلى لبنان حبيبة قلبي".