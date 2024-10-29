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زواج بطلة حريم السلطان من حبيبها الوسيم في اسطنبول
زواج بطلة حريم السلطان من حبيبها الوسيم في اسطنبول
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زواج بطلة حريم السلطان من حبيبها الوسيم في اسطنبول

فن

2024-10-29 | 10:11
زواج بطلة حريم السلطان من حبيبها الوسيم في اسطنبول
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Aljadeed
زواج بطلة حريم السلطان من حبيبها الوسيم في اسطنبول

بعد انتظار طويل وشائعات كثيرة رافقت علاقتهما في الفترة الأخيرة، أقامت ايرام هيليفجي اوغلو وأورال كاسبار حفل زفافهما في مدينة إسطنبول، ليقولا لبعضهما "نعم للأبد"، بعد زواجهما السري الشهر الماضي.

وفي التفاصيل احتفلت الفنانة التركية إيرام أوغلو بزفافها مساء أمس على رجل الأعمال التركي أورال كاسبر، في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء في مدينة إسطنبول.
وانتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الصحافة التركية صور ومقاطع فيديو من زفاف إيرام هيلفاجي أوغلو وحبيبها أورال كاسبر، إضافة إلى لقطات من تحضيرات العروس للحفل.
توّج رجل الأعمال أورال كاسبر وإيرام هيلفاجي أوغلو حبهما أخيراً في حفل زفاف رائع تميز بالبساطة، بعد قصة حب جمعتهما لفترة طويلة، واختارت العروس وبطلة مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود" أن ترتدي فستان زفاف أبيض بأسلوبها الخاص.

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