ما حقيقة حفل زفاف طارق العريان؟ ليكم ما قالته نيكول سعفان

تواجدت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان إلى جانب زوجها المخرج طارق العريان في إعادة عرض فيلم "السلم والثعبان" بعد 23 عاماً من إنتاجه، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت على هامش المهرجان في حديث لبرنامج ET بالعربي أنها تحرص دائماً على دعم زوجها، وقالت: "نحنا بحياة بعض لندعم بعضنا، وبحب شغله وبحب الفن، وهذا شيء جيد بأن أدعمه في كل عمل يقدمها".

وخلال اللقاء تحدثت نيكول عن علاقتها العاطفية وما إذا كانت ستقيم حفل الزفاف في المستقبل وقالت: "بقالنا 5 سنين مع بعض يعني لسا حفكّر إنه عايزة عرس؟ مش مهم بالنسة لي وأهم حاجة نبقى مبسوطين مع بعض".

وبحسب ما صرحت به سعفان، فعلى مايبدو أن طارق العريان كان على بها قبل طلاقه من الفنانة السورية أصالة نصري في عام 2020 أي قبل 4 سنوات.