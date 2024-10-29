وصية حسن يوسف قبل وفاته بلحظات تبكي المتابعين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصية الفنان المصري حسن يوسف، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ90.

وكشف حسن يوسف عن وصيته في أحد اللقاءات التلفزيونية، إذ أوصى بأن يخط على قبره ذات الآية القرآنية التي كتبت على قبر الشيخ متولى الشعراوي.

والآية التي قصدها حسن يوسف في تصريحه، هي قول الله تعالة في سورة الأنبياء: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103).

وعلى صعيد آخر، أعلن نجل الفنان الراحل، عمر حسن يوسف، موعد جنازة والده في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك"، حيث من المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة عقب صلاة العصر.