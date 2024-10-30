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محمود العسيلي يحتفل بزواجه الرابع وهوية العروس الى العلن
محمود العسيلي يحتفل بزواجه الرابع وهوية العروس الى العلن
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محمود العسيلي يحتفل بزواجه الرابع وهوية العروس الى العلن

فن

2024-10-30 | 05:26
محمود العسيلي يحتفل بزواجه الرابع وهوية العروس الى العلن
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Aljadeed
محمود العسيلي يحتفل بزواجه الرابع وهوية العروس الى العلن

تصدر اسم الفنان المصري محمود العسيلي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بزفافه من الشابة نوف قمصاني، في أجواء دافئة ومؤثرة، إذ اختار أن يشارك هذه اللحظة الخاصة مع الأصدقاء والأقارب فقط.

وفي التفاصيل، أقيم حفل الزفاف الرابع في حياة الفنان محمود العسيلي بأحد فنادق القاهرة مساء يوم أمس الثلاثاء، وأطلت العروس بفستان بسيط وشعر منسدل، بينما ارتدى العريس بدلة سوداء، وانتشرت الصور على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتلقى العسيلي العديد من رسائل التهاني والتبريكات من جمهوره بمناسبة زفافه للمرة الرابعة. عبّر محبوه عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنين له حياة مليئة بالسعادة والنجاح. 
والعروس هي نوف قمصاني، الفتاة التي أسرت قلوب الجمهور ولفتت الأنظار ظهورها المميز في أغنية "حبيبي أنت هنا في الساحل"، حيث جمعت بين الجمال والسحر، لتكون اليوم شريكة حياة المطرب محمود العسيلي.
ونشرت نوف قمصاني لقطات مميزة من حفل زفافها على الفنان محمود العسيلي عبر حسابها على "إنستغرام"، لتشارك فرحتها مع متابعيها، حيث تألقت بأجواء احتفالية مليئة بالحب والسعادة.
وعلقت نوف على الصور التي نشرتها: حب عمري كله.

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