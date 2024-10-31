انجي خوري تطل بالحجاب من المانيا وتتوسل للمساعدة: كتير متضايقة ومقهورة

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A post shared by Angie Khoury - أنجي خوري (@angeikhuory)
A post shared by Angie Khoury - أنجي خوري (@angeikhuory)
توفيت نجمة مسلسل Friends تيري جار Teri Garr عن 79 عامًا بينما كانت "محاطة بالعائلة والأصدقاء"، بسبب مرض التصلب المتعدد، وفق ما أعلنته مديرة الدعاية الخاصة بها هايدي شايفر، لمجلة PEOPLE.
شكل خبر وفاة الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي حالة حزن شديدة بين نجوم الوسط الفني ومحبيه.
عبَّرت نجمة بوليوود مانيشا كويرالا، عن امتنانها وتقديرها بعد تلقيها ردًا من كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، على رسالة بعثتها إليها سابقاً عقب إعلان إصابتها بمرض السرطان؛ كبادرة لإظهار دعمها لها خلال رحلتها الصعبة.