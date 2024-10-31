انجي خوري تطل بالحجاب من المانيا وتتوسل للمساعدة: كتير متضايقة ومقهورة

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي انجي خوري، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لها بالحجاب خلال تواجدها في المانيا، حيث كشفت عن معاناتها ومرورها بضائقة مادية.

