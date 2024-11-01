ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان وما فعلته بالتنسيق مع الحكومة الاماراتية غير متوقع

وفي التفاصيل، تحيي ماجدة الحفل بالتعاون مع مؤسسة "دبي للعطاء"، دعمًا للشعب اللبناني المتضرر جراء الحرب المستمرة عليه منذ أكثر من شهر.و سبق لماجدة أن أعلنت عن تأجيل حفلاتها التي كانت مقرّرة في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان، في 17 و18 و19 أكتوبر، قائلة في بيان أصدرته: "لمّا كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرّرت تأجيل حفلاتي، متمنّية أن تعود بشائر السلام إلى وطننا العربي، وأن يُخرجنا الله من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب".متمنّية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون اللّٰه معنا ، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب ، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام.