اصابة ريم شقيقة أصالة نصري بمرض خطير وشقيقها أنس يكشف تفاصيل

بعد إنتشار أخبار عن وجود خلاف بين الفنانة السورية أصالة نصري وشقيقتها ريم، أثار شقيقها أنس نصري حالة من الجدل بمنشور شاركه عبر حسابه الخاص كشف عن اضطراب نفسي تعاني منه ريم، ثم قام بحذفه.



وقد نشر أنس صورة لـ ريم و والدتها، وعلق قائلا: " اكتشفت أن مصدر الألم أن تلك الرقيقة الجميلة المتمردة تعاني من اضطراب الشخصية الحدية" وهو اضطراب يجعل من الصعب على الشخص السيطرة على مشاعره وعلاقاته، كانت هذه المعرفة صادمة لي لكنها كانت تفسر كثيرا من تصرفاتها. أحب عائلتي وأتمنى لها تجاوز هذا الألم الذي يحاصرها، ورغم أن الطريق صعب سأظل أتمسك بالأمل".