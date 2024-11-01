ابنة بسمة وهبة تلفت الأنظار في زفافها الفخم! مايا دياب تزفها وتوجه رسالة

احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بزفاف ابنتها نادين التي لفتت الأنظار مساء يوم أمس الخميس، في زفافها بأحد فنادق القاهرة الفخم، وسط أجواء مبهجة وحضور عدد من الفنانين والمشاهير، أبرزهم الفنان المصري محمد حماقي والفنانة اللبنانية مايا دياب.

وفي التفاصيل، حرصت الفنانة مايا دياب عل توجيه الشكر للشعب المصري على دعمهم للشعب اللبناني خلال حفل زفاف ابنة الإعلامية بسمة وهبة، الذي أقيم أمس،

وقالت مايا دياب قبل غنائها في حفل الزفاف: «راح غني باللبناني أغنية للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها».

وأضافت بكلمات مؤثرة: «بالوضع الصعب اللي نحنا بنمر بيه في لبنان ناس كتير وقفوا معنا وبعتوا لنا رسايل بس أصدق من رسايل المصريين بمحبتهم للبنان ما شفت».

كما أشعل الفنان المصري محمد حماقي الأجواء في الزفاف بتقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة القديمة والجديدة، مما زاد حماس الحضور وأضفى على الحفل لمسة خاصة.