دانييلا رحمة تكشف لأول مرة عن كواليس حفل زفافها من ناصيف زيتون

خرجت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة عن صمتها في ظهور رسمي لها بعد زواجها من ناصيف زيتون و فتحت قلبها للجمهور في حوار خاص أمام الجمهور والحضور في فعاليات مؤتمر "هي هب" 2024 في الرياض ، وتحدثت دانييلا رحمة في الجلسة عن العديد من المحطات في مسيرتها وحياتها.

وفي التفاصيل، تحدثت دانييلا رحمة عن زواجها من الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث يعتبر ظهورها في "هي هب" أول لقاء لها مع الجمهور بعد الزواج، وكشفت في تصريحاتها عن ما تغير بها بعد الزواج، وقالت: "صرت مغرومة أكتر"، وقالت إن المختلف إنها أصبحت تتشارك مع شخص آخر في حياتها وتسير طريقها معه، وأن هناك مسؤليات أكثر وأصبحت تخاف عليه أكثر، وهو أيضاً يشعر بنفس الشيء.

وعن عن تحضيرات حفل زفافها قالت دانييلا إنها كانت سريعة وبسيطة ومقتصرة على العائلة وكانت مستمتعة بهذه الفترة، وكان أهم شيء بالنسبة إليها هو اختيار فريقها في الزفاف والذين جعلوها يشعرون إنها ليست لوحدها وأنها مرتاحة.