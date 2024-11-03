لقاء مفاجئ يجمع أنابيلا هلال وميريام فارس في دبي

وفي تفاصيل اللقاء، وفور رؤية أنابيلا لميريام، استقبلتها الأخيرة بعناق دافئ، مما أضفى لحظة من الألفة والحميمية على الأجواء.

وعبّرت أنابيلا هلال وميريام فارس عن مشاعرهما تجاه بعضهما من خلال فيديو نشرته أنابيلا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في منصة "إنستغرام"، وظهرت الصديقتان في الفيديو وهما تعبران عن شوقهما الكبير لبعضهما البعض وسعادتهما الغامرة بهذا اللقاء المميز.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، مشيدين بعلاقة الصداقة الجميلة التي تربط بين أنابيلا وميريام فارس، التي كانت واضحة من عفويتهما وفرحتهما المتبادلة.

View this post on Instagram

A post shared by Social Trend Arena®️ (@soctarena)



