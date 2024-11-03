لقاء مفاجئ يجمع أنابيلا هلال وميريام فارس في دبي

وفي تفاصيل اللقاء، وفور رؤية أنابيلا لميريام، استقبلتها الأخيرة بعناق دافئ، مما أضفى لحظة من الألفة والحميمية على الأجواء.
وعبّرت أنابيلا هلال وميريام فارس عن مشاعرهما تجاه بعضهما من خلال فيديو نشرته أنابيلا عبر خاصية "الستوري" على حسابها في منصة "إنستغرام"، وظهرت الصديقتان في الفيديو وهما تعبران عن شوقهما الكبير لبعضهما البعض وسعادتهما الغامرة بهذا اللقاء المميز.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل واسع، مشيدين بعلاقة الصداقة الجميلة التي تربط بين أنابيلا وميريام فارس، التي كانت واضحة من عفويتهما وفرحتهما المتبادلة.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كل من الفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة المصرية روبي والممثلة المصرية دينا الشربيني، في حفل زفاف شقيقة الأخيرة.
شارك الفنان اللبناني كارلوس عازار مشاعره بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنيف الذي يعاني منه، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة سوداء تعكس حالته النفسية.
أجرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عملية جراحية خلال الأيام الماضية، وأقلقت الجمهور على صحتها وبعد أن خضعت للإجراء الطبي، غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أنها بخير وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي.