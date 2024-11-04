اليكم حقيقة احتلال جيش العدو الاسرائيلي لمنزل جوليا بطرس في الجنوب وتدميره

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A post shared by Dr. Julia Ali (@juliaali1)
A post shared by Dr. Julia Ali (@juliaali1)
لم تستطع الفنّانة العراقيّة رحمة رياض، أن تكفكف دموعها في الحلقة الأولى من برنامج المواهب “إكس فاكتور”، الذي انطلق مساء أمس الأحد، بموسمه الثّاني على شاشة تلفزيون دبي، بقيادة لجنة التّحكيم المؤلّفة من الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والفنّانة العراقيّة رحمة رياض والفنّان والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.
تصدرت الممثلة المصرية فيفي عبده، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حضورها النسخة الرابعة من "هي هَبْ" في العاصمة السعودية، الرياض.
شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستنكارها لما يحصل في لبنان.