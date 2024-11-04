رحمة رياض تجهش بالبكاء في "اكس فاكتور" وراغب علامة يساندها

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A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال احيائها احدى الحفلات في دبي بالامارات العربية المتحدة.
تصدرت الممثلة المصرية فيفي عبده، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حضورها النسخة الرابعة من "هي هَبْ" في العاصمة السعودية، الرياض.
شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستنكارها لما يحصل في لبنان.