رحمة رياض تجهش بالبكاء في "اكس فاكتور" وراغب علامة يساندها

في التفاصيل، أنّ “رحمة” تفاجأت خلال الحلقة، بحضور شادي الشمالي، للمشاركة في البرنامج وهو شقيق زميلها في الموسم السّابع من برنامج “ستار أكاديمي”، الرّاحل رامي الشّمالي، الذي توفّي منذ أربعة عشر عامًا، إثر حادث سير مروّع في مصر.خلال غناء “شادي”، لم تتمكّن “رحمة” من إخفاء تأثّرها الكبير، فبكت، ووجّهت كلمات محبّة لشادي، دَعت له فيها بالعمر المديد، كما عبّرت عن سعادتها بأدائه الرّائع.في السّياق نفسه، ذكرت “رحمة”، أنّها تعرف شادي، منذ أن كان عمره عشر سنوات، مشيرةً إلى أنّ شادي أحبّ أن يُكمل حلم شقيقه الرّاحل رامي.