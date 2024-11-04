ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان

النجمة "العالمية" #ميريام_فارس راحت على الإمارات تحيي حفل وتخبرهم انو اللي عم يصير في #لبنان هي غيمة 🌥️ وبتتمنى انها تفّل وما ترجع 😒🤢



نيالك شايفه اللي عم يصير تغيير طقس بفعل الطبيعة 💦💦💦pic.twitter.com/OVrheNpprf — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) November 3, 2024

وفي التفاصيل، وجهت ميريام فارس رسالة الى بلدها لبنان، الا ان ما قالته عرضها للانتقاد، خصوصا انها عمدت الى الرقص بطريقة اعتبرها الكثيرون "فاضحة".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعتبروا ان كلمة ميريام عن لبنان لم تكن على قدر التوقعات، كما ان رقصها بهذه الطريقة لا يتناسب مع الأوضاع المؤلمة التي يعانيها لبنان.