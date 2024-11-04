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ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان
ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان
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ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان

فن

2024-11-04 | 08:01
ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان
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Aljadeed
ميريام فارس تتعرض للهجوم بسبب ما قالته عن لبنان

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال احيائها احدى الحفلات في دبي بالامارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، وجهت ميريام فارس رسالة الى بلدها لبنان، الا ان ما قالته عرضها للانتقاد، خصوصا انها عمدت الى الرقص بطريقة اعتبرها الكثيرون "فاضحة". 
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعتبروا ان كلمة ميريام عن لبنان لم تكن على قدر التوقعات، كما ان رقصها بهذه الطريقة لا يتناسب مع الأوضاع المؤلمة التي يعانيها لبنان.

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