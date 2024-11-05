اعتنق الاسلام قبل زفافهما.. أروى جودة تتحدث لأول مرة عن خطيبها

وفي التفاصيل، أعلنت أروى جودة أنها كانت تتمنى أن تقيم حفل زفافها الشهر المقبل قبل نهاية العام، لكن لن يحدث هذا بسبب الإجراءات الروتينية واستخراج الأوراق الرسمية التي تستغرق الكثير من الوقت، مشيرة إلى الانتهاء من الخطوة الأهم وهي اعتناق خطيبها الإسلام في الأزهر الشريف.

وأكدت أروى في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أنها وضعت شرطًا لإتمام الزواج، وهو أن على خطيبها أن يُسلم أولًا.

وقالت: "أبلغته أولًا، أنني لن أتزوج إلا بعدما يُشهر إسلامه، واستشعرت أنه تردد قليلًا، ولم نتحدث لأيام، حتى جاء لي بعدما صلّيت صلاة استخارة، وأبدى موافقته، وذهبنا إلى الأزهر بالفعل، وأعلن الشهادة، وقرأ الفاتحة، واستلمنا الشهادة، مشيرة إلى أن أسرتها لم تمانع مطلقًا بما أنه أسلم".