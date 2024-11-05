كيم كارداشيان ترتدي قلادة الأميرة ديانا للمرة الأولى منذ وفاتها وسعرها خيالي

ويعد ارتداء كيم كارداشيان لهذه القطعة الأيقونية على السجادة الحمراء خلال عطلة نهاية الأسبوع بمثابة الظهور الأول لها في الأماكن العامة منذ وفاة ديانا في عام 1997.

ويبلغ وزن الألماس الموجود بها حوالي 5.25 قيراط، فيما يبلغ قياس الصليب 5.4 بوصة × 3.7 بوصة، وقد صممتها شركة جيرارد، المعروفة بصياغة مجوهرات البلاط البريطاني، في أوائل القرن العشرين.

واشترت كيم القطعة مقابل 163,800 جنيه إسترليني (حوالي 212،000 دولار) في يناير/كانون الثاني 2023 خلال الدقائق الخمس الأخيرة من مزاد سوثبي، ومنذ ذلك الحين أصبحت ملكها وضمتها إلى ممجموعتها الفاخرة.