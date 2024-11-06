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فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها
فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها
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فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

فن

2024-11-06 | 03:39
فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

كشفت الممثلة المصرية أسماء جلال العديد من أسرار حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى الزواج من فنان راحل، كما تحدّثت عن أول أجر تقاضته من عملها في الفن.

وفي التفاصيل، قالت أسماء جلال إن أول أجر حصلت عليه في بداية عملها في الفن كان خمسة آلاف جنيه، كما تحب أن يكون شريك حياتها حنوناً ويحاول مساعدتها في حل المشاكل.

ولفتت أسماء جلال إلى أنها كانت تتمنى الزواج من الفنان الراحل أحمد مظهر، مؤكدةً أنها من عشّاقه ومحبيه وتتابع كل أعماله الفنية القديمة.

وعن فيلم "الفستان الأبيض"، الذي عُرض أخيراً في "مهرجان الجونة السينمائي"، قالت: "شخصيتي في فيلم "الفستان الأبيض" لا تشبه شخصيتي الحقيقية، وحبيت علاقتها ببنت خالتها في الفيلم والرحلة والفكرة نفسها، وأثناء تحضيرات الفيلم ساعدتنا بنت لذيذة أوي أنا وياسمين رئيس".

 

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