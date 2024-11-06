ما حقيقة خروج دنيا بطمة من السجن بعد عفو ملكي ؟

تصدر خبر الافراج عن الفنانة المغربية دنيا بطمة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ردّت ابتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة على الشائعات المتداولة، أخيرًا، حول إمكانية استفادة شقيقتها من العفو الملكي بمناسبة "ذكرى المسيرة الخضراء"، وهي مناسبة وطنية يحتفل بها الشعب المغربي في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وظهرت ابتسام بطمة في مقطع فيديو بثته عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام"، وهي تذرف الدموع، متأثرة بما تروّج له بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي من شائعات مغلوطة. وأعربت عن استيائها الكبير من نشر تلك الشائعات التي تسببت بمعاناة إضافية لعائلتها، خاصةً والدتها التي تنتظر بفارغ الصبر عودة ابنتها.

وقالت ابتسام في الفيديو: "قهرتونا.. يكفي الحديث عن هذا الأمر. ألا يوجد غير دنيا بطمة؟ لا يعرف بمعاناتنا غير الله".