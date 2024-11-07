غنى غندور تحتفل بعيد زوجها بمشاهد مؤثرة: حب في زمن الحرب

وفي التفاصيل، نشرت غنى صورة عبر خاصية القصص القصيرة مع مجموعة من الأصدقاء خلال نشاط لدعم النازحين اللبنانيين.
وشاركت غنى صورة من الاحتفال، معلّقةً: "متحدون من أجل القضية... عيد ميلاد سعيد حبيبي. نأمل أن نحتفل في ظروف أفضل قريبًا".
كما نشرت غنى مقطع فيديو أطلت فيه وهي تحمل قالب حلوى احتفالا بعيد زوجها أثناء جمع مساعدات للنازحين، وعلقت عليه بالقول: "حب في زمن الحرب . عيد أغلى الناس… كل سنه وانت حبيبي وصديقي وسندي."
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