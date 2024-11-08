العدوان الاسرائيلي يطال غرفة السيدة فيروز التاريخية في فندق بالميرا

تصدر اسم السيدة فيروز محركات البحث والتريند بعد استهداف جيش العدو الاسرائيلي لمبنى عريق يعود الى الحقبة العثمانية شيد بالقرب من معابد بعلبك التاريخية ما سبب في اضرار كبيرة في غرفة السيدة فيروز.



وفي التفاصيل نالت الغرفة التاريخية التي اعتادت السيدة فيروز الإقامة فيها في فندق بالميرا حصة كبيرة من الدمار حيث تحطّم الزجاج والنوافذ وانهارت أجزاء منها.

وحصلت الغارة الأقرب إلى قلعة بعلبك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان نهار الأربعاء، حيث سقط صاروخ في موقف السيارات التابع للقلعة والمحاذي لها ما أدى إلى تدمير مبنى أثري وحي المنشية ذي الطابع العثماني.