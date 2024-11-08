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الشامي يتعرض للسرقة ويكشف لأول مرة تفاصيل ما حصل معه
الشامي يتعرض للسرقة ويكشف لأول مرة تفاصيل ما حصل معه
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الشامي يتعرض للسرقة ويكشف لأول مرة تفاصيل ما حصل معه

فن

2024-11-08 | 05:33
الشامي يتعرض للسرقة ويكشف لأول مرة تفاصيل ما حصل معه
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Aljadeed
الشامي يتعرض للسرقة ويكشف لأول مرة تفاصيل ما حصل معه

خرج الفنان السوري الشامي عن صمته، كاشفا لأول مرة عن تعرضه للسرقة إذ أعلن أن كلماته وألحانه أصبحت متوافرة في السوق بطريقة الذكاء الاصطناعي.

وفي التفاصيل، ففي منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع "الفن"، قال الشامي: "غرقان السوق بسرقة كلماتي والحاني واستخدام صوتي ب Ai لتضرب الأغاني.. انا عندي حقوق ملكية محمية عالمياً.. ومع ذلك، انا مش رح سكّر ولا لاحق اي حدا".
وتابع: "انا شايفها فرصة ليصعد جيل موسيقي جديد بنمط موسيقي جديد اخد سنين من عمري عم ابنيه.. موفقين جميعاً.. مش رح كون اناني بالفن، بيهمني هالجيل يحصّل فرص جديدة وجميلة، ورح كون من اول الداعمين حب وحنان".
ولاحقا، قال الشامي في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس": "كيف بدكن تحاربوا الشامي بنمط الشامي؟".

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