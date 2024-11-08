المرض ينهك جسد "ملك جمال الأردن" واحدث ظهور له يصدم الجمهور

تسبب ظهور الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بصدمة كبيرة بين متابعيه والمجتمع الأردني عقب نشره صورة يطلب فيها الدعاء له بالشفاء العاجل.





ونشر العلي صورة حديثة له عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، يظهر فيها برفقة والدته من داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض، وأرفق تعليقا كتب فيه: الحمد لله، دعوة من القلب"، في إشارة إلى حالته الصحية الصعبة.



وأثارت الصورة تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، فقد أظهرت ملامح أيمن العلي المتغيرة وآثار المرض على جسده، مما أثار تعاطفًا واسعًا من الجمهور.