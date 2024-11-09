اليكم حقيقة خضوع ميلانيا ترامب للتجميل في الفترة الأخيرة؟

وفي التفاصيل، أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن البعض يعتقد أن ميلانيا ترامب قد أجرت تعديلات جمالية على وجهها.

وتحدث جراحو تجميل عن وجود اختلافات ملحوظة في ملامح ميلانيا ترامب؛ حيث رجّح الدكتور دينيس شيمبف، جراح التجميل من ولاية كارولينا الجنوبية، أنها ربما خضعت لعملية حشو في الخدود، بينما أوضح الدكتور توماس بارنز، جراح التجميل في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، أن ظهورها بإطلالة مرهقة قد يكون بسبب الدعم المستمر لزوجها خلال الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الإجهاد والجفاف قد يكونان عاملين رئيسيين في هذا التغيير.

ورغم نفي ميلانيا خضوعها لأي عمليات تجميلية، لا تزال التكهنات قائمة، ويرجح بعض الأطباء أن تغييرات وجهها تشمل استخدام حشوات في الخدين، وبوتوكس، وشد الوجه.