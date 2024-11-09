دانييلا رحمة توجه "رسالة أمل" للمتابعين

وظهرت دانييلا في الفيديو على أنغام أغنية "We Pray" لفرقة coldplay العالمية، وعلقت: "الحياة مليئة بالألوان، هنا نحن ننجح، ننجو ونكمل طريقنا، دائماً نصلي".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على كلامها وايدوها معتبرين انها على حق بكل ما قالته.