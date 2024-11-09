دانييلا رحمة توجه "رسالة أمل" للمتابعين

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
تفاعل نجوم ونجمات الفن اللبناني مع الحريق الذي نشب في منطقة الحمرا والنيران التي التهمت مبنى وعشرات السيارات صباح اليوم.
ما زال اسم الشاب الأردني أيمن علي يتصدر على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له وهو في المستشفى بصحبة والدته وهو يعاني من المرض، وقد صدم الجمهور من تحول شكله بسبب المرض، وحالته الصحية المتدهورة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال تواجدها في احدى الفعاليات مؤخرا.