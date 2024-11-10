بعد فيديو حـ ـرق العدو الإسرائيلي للعلم اللبناني.. فنان لبناني بأقوى تعليق
علق الفنان اللبناني يوسف حداد على حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من جنود العدو الاسرائيلي الذين يحرقون العلم اللبناني.
وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " الابادة بالقطاع والعدوان البريري ع لبنان فضحت وجن ووج اميركا النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال".
وتابع الفنان اللبناني يوسف حداد: "بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع المقاومة وبيستنجد الاميركي والغربي بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط".