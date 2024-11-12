كندة علوش تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وتوجه رسالة مؤثرة لزوجها عمرو يوسف

وفي التفاصيل، أرفقت كندة علوش الصورتين بتعليق رومانسي، إذ وضعت كلمة "مع" إلى جانب الكثير من "إيموجي" قلب الحب، في إشارة إلى زوجها عمرو يوسف.
وأشارت كندة علوش إلى أن الممثلة المصرية هنا الزاهد هي التي التقطت هاتين الصورتين، وعلقت الأخيرة بدورها على المنشور وقالت: الثنائي المفضل لدي دائماً.. بارك الله فيكما.
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A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)
A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)
اتهم البعض أميرة ويلز كيت ميدلتون بالمبالغة بشأن إصابتها بمرض السرطان، حيث ظهرت نظرية مؤامرة جديدة تفنِّد إصابتها بالمرض.
بدأت عائلة الأمريكية وخطيبها ماشين غان كيلي تكبر، إذ أعلنت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، وخطيبها مغني الروك البالغ من العمر 34 عاماً، أنهما ينتظران مولودهما الأول.
لا يزال الشاب والناشط الأردني أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن"، يحظى بتعاطف واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق تدهور حالته الصحية وتغير ملامحه بالكامل.