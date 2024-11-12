كندة علوش تفاجئ الجميع في احدث ظهور لها وتوجه رسالة مؤثرة لزوجها عمرو يوسف

وفي التفاصيل، أرفقت كندة علوش الصورتين بتعليق رومانسي، إذ وضعت كلمة "مع" إلى جانب الكثير من "إيموجي" قلب الحب، في إشارة إلى زوجها عمرو يوسف.

وأشارت كندة علوش إلى أن الممثلة المصرية هنا الزاهد هي التي التقطت هاتين الصورتين، وعلقت الأخيرة بدورها على المنشور وقالت: الثنائي المفضل لدي دائماً.. بارك الله فيكما.