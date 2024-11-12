بعد فيديو تناول المنسف وهو على فراش المرض.. والدة ملك جمال الأردن أيمن العلي توضح وتتحدث عن معاناته

لا يزال الشاب والناشط الأردني أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن"، يحظى بتعاطف واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق تدهور حالته الصحية وتغير ملامحه بالكامل.

وفي تصريح جديد لوالدة أيمن العلي، نقلت "أم أدهم" ما يعانيه نجلها من ألم وتعب، إثر مرض السرطان الذي بات يسيطر عليه.

وفي تطورات حالة " ملك الإرادة" الصحية" أكدت "أم أدهم" أنه لا يزال يرقد في مستشفى الحسين للسرطان، ويتلقى العلاج اللازم، وأضافت:"أن الإيمان زاد أيمن صبرا وإرادة والتعايش مع المرض".

ولفتت والدته في حديثها لـ"رؤيا" إلى أن أيمن يواجه المرض بقوة، ويتلقى المسكنات التي من شأنها التخفيف من وطأة المعاناة التي يتجرعها، وتابعت:"الحمد لله أيمن بخير ودائم الحمد والشكر لله عزوجل، ويتمنى من الجميع الدعاء له".

وفي تطورات حالة " ملك الإرادة" الصحية" أكدت "أم أدهم" أنه لا يزال يرقد في مستشفى الحسين للسرطان، ويتلقى العلاج اللازم، وأضافت:"أن الإيمان زاد أيمن صبرا وإرادة والتعايش مع المرض".

وأوضحت والدة أيمن العلي، أن الدعاء ملازم لابنها خلال اليوم، مؤكدة أنه كثير الحمد على ما أصابه من منطلق الإيمان بقضاء الله وقدره، موضحة أن العلاج يجعله يحتاج النوم أكثر ما يجعله يستغرق فيه لساعات.

وعن المنسف الذي تناوله أيمن، أوضحت أنه يحب تناوله الأمر الذي أسعده، وقد جلبه أحد أصدقائه له، وتابعت:" لقد كان يوما مميزا والحمد لله فابني بحب المنسف".