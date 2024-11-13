تطور مفاجئ في قضية عمرو دياب بعد صفعه شابًا

وجاء قرار النيابة بإحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح بعد سماع أقواله في الواقعة، وصرفه من سراي النيابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة داخل الفندق، والتي وثّقت لحظة اعتداء عمرو دياب على الشاب، مع الإسراع بإجراء تحريات المباحث، للوقوف على ملابسات الواقعة. كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان، لتتخذ النيابة قرارها بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنح.