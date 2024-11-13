نور الغندور تخطف القلوب بجمالها في عيد ميلادها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة المصرية متابعيها على تطبيق "إنستغرام" فيديو عفوياً ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها وأمامها قالب حلوى احتفلت من خلاله بيوم ميلادها وقد بدت في غاية الجمال والعفوية والسعادة وهي تأكل من الكريما البيضاء، وتُمسك وردة حمراء بيدها.

وأكملت نور إطلالتها الأنيقة بطقم فخم من المجوهرات الماسية عبارة عن قلادتين ناعمتين مع أقراط دائرية جميلة، وأرفقت المقطع المصوّر بتعليق مقتضب كتبت فيه: "ممتنة وشاكرة وفخورة لكل لحظة وثانية ويوم في عمري".