نور الغندور تخطف القلوب بجمالها في عيد ميلادها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة المصرية متابعيها على تطبيق "إنستغرام" فيديو عفوياً ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها وأمامها قالب حلوى احتفلت من خلاله بيوم ميلادها وقد بدت في غاية الجمال والعفوية والسعادة وهي تأكل من الكريما البيضاء، وتُمسك وردة حمراء بيدها.
وأكملت نور إطلالتها الأنيقة بطقم فخم من المجوهرات الماسية عبارة عن قلادتين ناعمتين مع أقراط دائرية جميلة، وأرفقت المقطع المصوّر بتعليق مقتضب كتبت فيه: "ممتنة وشاكرة وفخورة لكل لحظة وثانية ويوم في عمري".
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A post shared by نـور الـغندور (@nour)
A post shared by نـور الـغندور (@nour)
كشف الموسيقار عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا"، أن حالة الفنان المثري محمد منير الصحية قد شهدت تحسناً ملحوظاً عن ذي قبل.
لا يزال اسم اليوتيوبر الكردية شيرين عمارة المعروفة بشيرين بيوتي واليوتيوبر السوري أسامة مروة، محط الأنظار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وخاصة عند انتشار خبر خطوبتهما في دبي في الساعات القليلة الماضية.
فاجأ الفنان السوري الشامي، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بالكشف لأول مرة عن موعد خطوبته.