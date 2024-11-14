هجوم على جينيفر لوبيز خلال عرض ايلي صعب في الرياض: ما اتوقع أهل السعودية راضيين

وشهدت سجادة عرض الأزياء توافد عدد من النجوم، لحضور التجربة مع عروض فنية حية من قبل فنانين عالميين، إذ تشهد الرياض ليلة تاريخية في عالم الموضة والترفيه.

وكانت مفاجئة العرض النجمة جينيفر لوبيز، التي قامت بآداء مجموعة أغاني من أغانيها الشهيرة أبرزها On The Floor التي أشعلت أجواء العرض وأضفت الكثير من الحماس والإثارة عليه.

وقد مشت العارضات جنبا إلى جنب مع لوبيز بإطلالات ملكية من المصمم إيلي صعب، وأقرنت لوبيز إطلالتها خلال ظهورها على المسرح مع "كاب" من الفرو والريش الأبيض الناعم والذي أبرزها بطريقة نجمات الإستعراض في هوليوود القديمة.

ولكن تعرضت جينيفر لوبيز لهجوم واسع بسبب رقصها واطلالاتها، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: " التعري والرقص والغناء والاختلاط في بلاد الحرمين"، والبعض الآخر قال: ما أتوقع أهل السعودية راضيين عن هيك شي ".