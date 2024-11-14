بكاء حسين فهمي في مهرجان القاهرة يتصدر.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، تحدث حسين فهمي متأثراً عن ضرورة مواصلة العمل، رغم الحزن الذي يشعر به لرحيل شقيقه قبل أسابيع قليلة، قائلاً: "تجربنا المسؤولية على الاستمرار، والعرض لازم يستمر".

وتابع: "أشرف عبدالغفور، ناهد فريد شوقي، صلاح السعدني، عصام الشماع، عاطف بشاي، حسن يوسف، مصطفى فهمي"، وانتقل للحديث عن الأفلام التي استطاع المهرجان ترميمها هذا العام، والتي وصلت إلى 10 أفلام، مشيراً إلى أن العمل مستمر لـ 1400 فيلم متواجدين في الشركة القابضة للسينما من أجل الحفاظ على التراث السينمائي.

وفي بداية الحفل، حرص الفنان حسين فهمي، على توجيه رسالة دعم قوية إلى الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى تأجيل المهرجان العام الماضي بعد الحرب على غزة، بالإضافة إلى رفض بعض الشركات التي تدعم قوات الاحتلال الإسرائيلي من رعاية المهرجان، مشدداً على أن كل الرعاة هذا العام شركات مصرية.