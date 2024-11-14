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ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
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ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟

فن

2024-11-14 | 14:51
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟
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Aljadeed
ليلى عبد اللطيف بتوقعات مفاجئة.. مصير الحرب في لبنان وهل مطار بيروت الدولي في امان؟

بعد التطورات الأمنية والسياسية التي شهدها لبنان والتصعيد على الجبهة الجنوبية واغتيال شخصيات مهمة، أطلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على قناة الجديد مع الاعلامي علي ياسين ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحرب في لبنان.

وتحدثت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن مصير الحرب في لبنان وغزة وعن وضع المطار في بيروت بعد الضربات الإسرائيلية القريبة منه، كما كشفت عن حقيقة تطبيق القرار 1701 وعن وضع السلم الأهلي في لبنان.
كما أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات عن سوريا بالإضافة إلى مصير اللاجئين السوريين في لبنان، كما تفاجأ علي ياسين بعدما توقعت حزن وحداد في إيران ورحيل شخصية لبنانية.
وكسرت ليلى عبد اللطيف الخطوط الحمراء بعدما كشفت حقيقة توقعها اغتيال السيد حسن وهل هو الشخصية التي توقعت ظهورها من جديد؟
كما توقعت ليلى عبد اللطيف حقيقة عقد لبنان اتفاقية سلام مع إسرائيل، بالاضافة الى كوارث طبيعية وصحية وزلازل في العام 2025.
وخلال الحلقة الخاصة، توقعت محاولة اغـتيال أحد الزعماء أو الرؤساء في العالم تؤدي الى حرب اهلية.
وفي ختام الحلقة، توقعت ليلى عبد اللطيف سلسلة قوية من التوقعات عن حقيقة اندلاع حرب عالمية ثالثة، بالإضافة الى اسماء شخصيات تحوم حولها مخاوف من عملية اغتيال أو وفاة.

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