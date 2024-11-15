ندى كوسا تتألق باطلالة تراثية في مسابقة ملكة جمال الكون

تصدر اسم ندى كوسا ملكة جمال لبنان 2024، بعد ان لفتت الأنظار خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال الكون بنسخته الـ 73 الذي أقيم في المكسيك، بإطلالتها المستوحاة من التراث اللبناني.



وفي التفاصيل ابتكر هذه الإطلالة الأيقونية المصمم اللبناني جو شليطا، الذي نشر تفاصيل التصميم على صفحاته واصفاً إياها بكلام يعبر من خلاله عن حبه للوطن وتاريخه.

وقال شليطا في منشور مطول: من قلب فينيقيا القديمة، في مدينة صور الأسطورية، لبنان، وُلد اللون الأرجواني الصوري. أصبح هذا اللون العميق والمهيب، المستخرج من صدفة الموريكس النادرة، علامة على الملوكية والقوة والهيبة.

الليلة، بينما تتألق ملكة جمال لبنان على المسرح، فإنها تحمل معها إرث أمة تمتد مساهماتها في الثقافة والموضة إلى آلاف السنين.

وتابع زيها مستوحى من أناقة وقوة أميرة لبنانية من القرن التاسع عشر، مزيناً بمعطف القفطان التقليدي، وهو تحفة من المخمل المطرز يدوياً.

فوق رأسها، يقف غطاء الرأس المخروطي الأيقوني، الطنطور، الذي كانت ترتديه النساء النبيلات في لبنان، شامخاً، رمزاً للفخر والمرونة والجمال. هذا ليس مجرد زي؛ إنه تكريم لتراث لبنان كمنارة للأناقة والتاريخ والتأثير. احتفال باللون الأرجواني الملكي الذي، مثل لبنان نفسه، ولامس العالم.