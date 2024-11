أريانا غراندي تثير قلق الجمهور بسبب نحافتها الزائدة

اثارت النجمة العالمية اريانا غراندي قلق محبيها بعدما ظهرت على السجادة الحمراء لعرض فيلم "Wicked" بنحافة مفرطة.

وبدت أريانا نحيفة بشكل ملحوظ خلال معانقة صديقاتها على السجادة الحمراء، فظهر جسدها هزيلاً جداً في فيديو انتشر سريعاً على السوشيال ميديا.

كما ظهرت غراندي مع جيمي فالون في الساعات الماضية ضمن برنامجه "The Tonight Show"، ليشارك حساب البرنامج مقطعاً بدت فيه مغنية "No Tears Left To Cry" نحيفة جداً بعد أن خسرت الكثير من وزنها، ما زاد قلق الجمهور على صحتها.