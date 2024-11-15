اليسا تتعرض لموقف محرج في كواليس عرض ايلي صعب وهذا ما حصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية اليسا من كواليس عرض ايلي صعب يوثق تجاهله لها اثناء حديثها معه، لتبرر الأخيرة الموقف قائلة : يا حرام شو معجوق.. يا قلبي".



وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد علقت برسالة عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرض الأزياء الخاص بالمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في حفل "ألف ليلة وليلة"، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم العالم. وقالت: "قلبي ممتلئ بعد حضوري تحفة إيلي صعب في الرياض. كانت كل التفاصيل سحرية، لقد كان موسم 1001 حرفياً! إيلي، أنت فخرنا، الرمز الحقيقي لجمالنا وموهبتنا. لحظات كهذه تجعلني فخورة جداً بكوني لبنانية. هذا هو لبناننا، الذي يضيء ليراه العالم".