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بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس
بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس
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بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس

فن

2024-11-16 | 02:16
بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس
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Aljadeed
بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس



لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار في أحدث ظهور لها بعد غياب عن مواقع التواصل بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان.

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت بفستان مُثير باللونين الأسود والأبيض وبفتحة عند الجانب في حفل خاص في العاصمة الفرنسية باريس.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة هيفا، وعّق أحدهم قائلا: "اشتقنا لهالطلة الحلوة قمر كالعادة وملكة جمال الكون".

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