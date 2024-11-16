بعد غياب بسبب الاوضاع بلبنان.. إطلالة مثيرة لـ هيفاء وهبي في باريس

وفي التفاصيل، نشرت هيفاء صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت بفستان مُثير باللونين الأسود والأبيض وبفتحة عند الجانب في حفل خاص في العاصمة الفرنسية باريس.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالة هيفا، وعّق أحدهم قائلا: "اشتقنا لهالطلة الحلوة قمر كالعادة وملكة جمال الكون".