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لقطات مؤثرة من كتب كتاب أسامة مروة وشيرين بيوتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
لقطات مؤثرة من كتب كتاب أسامة مروة وشيرين بيوتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
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لقطات مؤثرة من كتب كتاب أسامة مروة وشيرين بيوتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي

فن

2024-11-16 | 03:27
لقطات مؤثرة من كتب كتاب أسامة مروة وشيرين بيوتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي
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Aljadeed
لقطات مؤثرة من كتب كتاب أسامة مروة وشيرين بيوتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي

احتفل صانع المحتوى أسامة مروة بخطوبته من صانعة المجتوى شيرين بيوتي بعد لحظة انتظرها الملايين، من متابعيه عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعد حملة تشويقية شارك فيها مع عدد من أصدقائه.

 وفي التفاصيل، فاجئ أسامة متابعيه بالإعلان عن خطوبته وشيرين بيوتي، من خلال فيديو نشره عبر حسابهما على انستغرام، ظهر فيه أسامة وهو ينتظر عروسه أمام قصر تخرج منه ليقدم لها خاتم الخطوبة ويحتضنها، في لحظة سيطرت عليها الفخامة، من الصورة والطبيعة الخلابة التي حكمت المشهد، ليتحدث أسامة لخطيبته برومانسية، ويتقدم لها فقال : " شيرين قصتنا كثير حلوة وطويلة من وقت ما الله بعتلي إياك، وكل شيء في حياتي صار أحلى، ما بدي أعمل مثل الأفلام، أوعدك أن اهتم بك، وأجعل كل يوم في حياتك أحلى من اليوم اللي قبله، هذا كله إذا تزوجتيني"، ليركع أمامه ويطلب منها الزواج لتظهر الألعاب النارية في وقت كان ينتظر جميع أصدقائهما لهذه اللحظة، لتعيش شيرين مشاهد من السعادة الواضحة، بعد النظر لجميع من وصلوا من أجل الاحتفال معها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من كتب الكتاب، من خلال فيديو نشره أسامة على حسابه عبر منصة يوتيوب، وانتشرت لقطات مؤثرة مع العائلة.

https://www.instagram.com/reel/DCbOOIxIK30/?utm_source=ig_web_copy_link

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