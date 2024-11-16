الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد مطالبتها باعتزال الرقص.. رسالة قاسية من دينا
بعد مطالبتها باعتزال الرقص.. رسالة قاسية من دينا
A-
A+

بعد مطالبتها باعتزال الرقص.. رسالة قاسية من دينا

فن

2024-11-16 | 10:15
بعد مطالبتها باعتزال الرقص.. رسالة قاسية من دينا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد مطالبتها باعتزال الرقص.. رسالة قاسية من دينا

ظهرت الراقصة المصرية دينا في مقطع فيديو من برنامجها "اسمع من دينا" الذي تقدمه عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وهي توجه رسالة شديدة اللهجة لكل من يطالبها باعتزال الرقص.

وفي التفاصيل، أكدت دينا أنها لن تعتزل الآن قائلة: "أنا مش هبطل رقص لأني مدربة بقالي سنين طويلة بدرب في العالم كله، هفضل أدرب وهفضل أرقص لحد ما صحتي تبقى مش مساعداني".

قالت دينا في رسالتها: "اللي بيقول إني لازم أبطل رقص كأن هو اللي هيحدد لي مسيرتي الفنية، ابتدي أمتى وأخلص أمتى وأعيش إزاي وأعمل إيه، بيقولوا إنتي لازم تبطلي دلوقتي هما جابوا اللي بيقولوه منين أولا مسأله التبطيل دي عرض وطلب أنا مش بخبط على الناس في بيوتهم وأقولهم شغلوني، شغل الفن طول ما أنت ماسك نفسك وقادر تقدم حاجة كويسة هتبقى مطلوب".

أضافت: "المسألة مش مسألة قرار سهل تقدر تاخده دا مش قرار سهل خالص دا قرار صعب جدا الناس اللي بتشتغل لايف بالنسبة ليها جزء من حياتها وتركيبة يومها اتكونت على الشغل عشان يبطلوا محتاجين نقلة في حياتهم، مش مسألة أصحى من النوم بطلي اللي بتعمليه معتقدش اللي بيقول كده يقدر يبطل حاجة هو متعود إنه يعملها لكن هو يقدر يحكم على الناس كويس، لكن ميعرفش يحكم على نفسه، أنا بشوف أن الكلام دا في تحديد مصير الناس مش مفروض يتقال أساسا لأنك متعرفش البني آدم اللي قدامك ماشي إزاي ولا خطته في الحياة إيه محدش فينا أهبل كلنا عارفين بنعمل إيه كويس أوي".

 

اقرأ ايضا في فن

نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها
09:44

نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها

رزقت البلوغر المغربية نورا العشماوي بمولودتهما الأولى "سما روز" من زوجها خالد الهريني.

09:44

نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها

رزقت البلوغر المغربية نورا العشماوي بمولودتهما الأولى "سما روز" من زوجها خالد الهريني.

قرار بسجن إعلامية شهيرة بعد تورطها بتهمة خطيرة.. اليكم التفاصيل
09:38

قرار بسجن إعلامية شهيرة بعد تورطها بتهمة خطيرة.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الإعلامية المصرية داليا فؤاد الترند عبر مواقع التواصل الجتماعي بعد تورطها بهذه التهمة.

09:38

قرار بسجن إعلامية شهيرة بعد تورطها بتهمة خطيرة.. اليكم التفاصيل

تصدر اسم الإعلامية المصرية داليا فؤاد الترند عبر مواقع التواصل الجتماعي بعد تورطها بهذه التهمة.

نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب
08:20

نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب

لم تكن إطلالة عارضة الأزياء و الممثلة السورية نيكول سعفان زوجة المخرج المصري طارق العريان كغيرها في العرض الخيالي للمصمم اللبناني ايلي صعب، والذي اقيم في الرياض قبل ايام.

08:20

نيكول سعفان زوجة طارق العريان تثير الجدل بفستانها في عرض ايلي صعب

لم تكن إطلالة عارضة الأزياء و الممثلة السورية نيكول سعفان زوجة المخرج المصري طارق العريان كغيرها في العرض الخيالي للمصمم اللبناني ايلي صعب، والذي اقيم في الرياض قبل ايام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024