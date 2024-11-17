متسابقة دنماركية تتوج بلقب ملكة جمال الكون لأول مرة

وفي التفاصيل، فازت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا، وهي راقصة تنافسية ورائدة أعمال وطالبة محاماة طموحة، على أكثر من 120 متسابقة أخرى لتحصد اللقب بمسابقة الجمال السنوية، التي أقيمت في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك، ليلة السبت.

وحظيت ثيلفيج بتصفيق من قبل المتسابقات الأخريات على المسرح أثناء تسلمها التاج من صاحبة اللقب السابقة، شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا.

وقد تميز الحفل الختامي لهذا العام بأداء للمغني الأمريكي روبن ثيك، وتم تقديم الحفل من قبل الممثل الأمريكي ماريو لوبيز وملكة جمال الكون السابقة، أوليفيا كولبو.

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