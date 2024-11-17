فيديو محزن لابن سيرين عبد النور وهي تنفعل: عم يعيشوا ولادنا بخوف

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A post shared by Annahar (@annaharnews)
A post shared by Annahar (@annaharnews)
ما زال الممثل السوري قصي خولي يعاني من ألم فقدان والده الصحفي السوري عميد خولي، والذي رحل عن عالمنا قبل أشهر.
تألقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في باريس في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت أنظار محبيها، حيث شاركت هيفاء صوراً من رحلتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.
بعد انقطاع أخباره لأيام، شارك صديق مقرب من الشاب أيمن العلي الملقب بـ " ملك جمال الأردن " لقطات مؤثرة و لحظات صعبة عاشها خلال فترة العلاج، إذ ظهر وهو في المستشفى على فراش المرض وفي لقطة اخرى ظهر في الطائرة والعديد من الأوقات الصعبة والمغامرات جمعتهما معا.