فيديو محزن لابن سيرين عبد النور وهي تنفعل: عم يعيشوا ولادنا بخوف

وفي التفاصيل، ظهرت سيرين في الفيديو وهي تتحدث مع ابنها، الذي كان يطلب منها الهدايا لموسم عيد الميلاد المقبل، إذ قال إنه يريد أن يضع شجرة الميلاد والزينة الخاصة بها، كما طلب سماعات الاذنين كي لا يسمع الاصوات المخيفة التي يحدثها جدار الصوت.كلام كريستيانو ابن سيرين عبد النور، أثار غضبها وقلقها غلى ابنها، إذ نشرت فيديو آخر قالت فيه: "عم يعيشوا ولادنا متل ما نحنا عشنا.. بخوف وقلق.. ما في كلام ينقال".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم لما يحصل وتأثير ذلك السلبي على صحة الاطفال النفسية، متمنين أن تنتهي هذه المحنة الصعبة التي يمر بها لبنان في أسرع وقت.