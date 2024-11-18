وفاة المؤثر الأردني أيمن العلي بعد معاناة مع مرض السرطان

وسيتم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم ودفنه في مقبرة سحاب.

وسيكون بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان القرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 الى الساعة 10

ونعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشاب أيمن سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان قد شارك مقربون للشاب الأردني قبل يومين، تقارير عن اخر تطورات حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت التقارير أن الشاب لم يتعاف بشكل كامل كما يتم تداوله، بل هو لا يزال تحت العلاج الكيميائي، الذي يتم إدارته تحت إشراف فريق طبي متخصص،وقالوا أن أيمن في الوقت الحالي يطلب من محبيه فقد الدعاء له بالشفاء العاجل.