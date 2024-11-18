فستان اليسا القصير في حفلها في مصر يعرضها لموجة انتقادات حادة

إختارت إليسا خلال حفلها الأخير في القاهرة، فستاناً قصيراً بتصميم جديد، بعيد عن اختياراتها التقليدية.وأطلت إليسا في الحفل بفستان باللون الأخضر الفوسفوري وبتصميم قصير يصل إلى أعلى الفخذ، ومكشوف عند الكتفين مع خط صدر ضيق وبارز، وجاء بقصّة بسيطة مع طيات غير متناسقة موزعة على كامل الفستان اختارته من مجموعة Alexander McQueen ويصل سعره إلى 3.773 دولار.ومن الناحية الجمالية، تركت إليسا شغرها كالعادة على طبيعته ينسدل على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً بألوان دافئة تتناسب مع إطلالتها وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.وأثارت إطلالتها جدلاً واسعاً بين متابعي إطلالات النجوم،وانقسمت التعليقات بين من رأى بأنها مبتكرة وخارجة عن السائد وجديدة بالنسبة لإليسا وبين من اعتبر بأنها غير مناسبة لناحية التصميم والتنفيذ، واصفين الثوب بأنه "سيء"، وقصّته والطيات تم تنفيذها بطريقة غير جذابة.وجاء من بين التعليقات:الخيّاط ما كانش قادر يعرف يقرر كيف بدو يعمل الموديلواضاف آخر:من عند اي خضرجي شارية فستانك بخرب بيتك شو بلا ذوق ... و الصوت صفر