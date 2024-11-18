حسين الجسمي بقرار مفاجئ بعد وفاة شقيقه وهذا ما ينوي فعله

بعد وفاة شقيقه جمال الجسمي، قرر الفنان الإماراتي حسين الجسمي تاجيل حفله الذي كان مقرراً في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في دبي.





وشارك منظمو حفل الفنان حسين الجسمي بيان اعتذار عبر حسابهم على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتبت الشركة المنظمة "بيان اعتذار للجمهور الكريم، نظرًا إلى الظروف الأليمة بوفاة شقيق الفنان حسين الجسمي نود إعلامكم بتأجيل حفل "جلسات مومنتس"، بتاريخ 29 نوفمبر إلى موعد جديد سيُعْلَن عنه قريبًا وخلال الأيام القادمة".



وأضافت "نعتذر للجمهور العزيز عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا، ونتوجه بخالص العزاء والمواساة للفنان حسين الجسمي وعائلته في مصابهم الجلل، شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر".