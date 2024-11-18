رحمة رياض تفضح مشتركا حاول الغش في برنامج اكس فاكتور وفيديو طريف يتصدر
تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو لها وهي تضبط مشتركا حاول الغش في برنامج اكس فاكتور والتي تشغل فيه منصبا ضمن لجنة التحكيم الى جانب الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.
وفي التفاصيل كتب المتسابق في برنامج اكس فاكتور كلمات الاغنية على يده ونسي بعضها عند الاداء وقال منتصر: أنا لست زعلان، لكن الكلام ضاع مني. بينما حاولت رحمة رياض مساعدته على المسرح، وعلقت قائلة: أنا شفتك كاتب الكلمات على يدك، ليرد المتسابق: نعم، لكنني لم أستطع قراءتها بسبب الإضاءة. وأضاف فايز السعيد ضاحكًا: هذه برشامة!.