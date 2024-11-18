رحمة رياض تفضح مشتركا حاول الغش في برنامج اكس فاكتور وفيديو طريف يتصدر

تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض محركات البحث والتريند بعد ان انتشر مقطع فيديو لها وهي تضبط مشتركا حاول الغش في برنامج اكس فاكتور والتي تشغل فيه منصبا ضمن لجنة التحكيم الى جانب الفنّان اللبنانيّ راغب علامة والملحّن الإماراتيّ فايز السّعيد.

