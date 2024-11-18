شاهدوا فخامة استقبال مولود حسام جنيد وامارات رزق الجديد

استعرض الفنان حسام جنيد الديكور والزينة الخاصة باستقبال ابنه الجديد من زوجته الفنانة إمارات رزق الذي أطلقا عليه اسم الكريم، وتلقى الثنائي العديد من التهاني من متابعيهما.

