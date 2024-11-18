كندة علوش تثير قلق محبيها في احدث ظهور لها

أثارت صورة نشرها الناقد الفني أحمد شوقي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" قلق الجمهور على الفنانة كندة علوش بسبب ظهورها في الصورة وهي تضع ذراعها اليمنى في جبيرة من الجبس، خصوصاً أنها ظهرت قبل يومين فقط في فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي" بأفضل حال.