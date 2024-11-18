كندة علوش تثير قلق محبيها في احدث ظهور لها
أثارت صورة نشرها الناقد الفني أحمد شوقي عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" قلق الجمهور على الفنانة كندة علوش بسبب ظهورها في الصورة وهي تضع ذراعها اليمنى في جبيرة من الجبس، خصوصاً أنها ظهرت قبل يومين فقط في فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي" بأفضل حال.
يُذكر أن كندة علوش تشارك كعضو في لجنة تحكيم الدورة الـ45 من "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، ضمن الفئة المستحدثة المخصّصة للأفلام الفلسطينية.
وكانت كندة قد عبّرت عن سعادتها بالمشاركة، مشيرةً إلى أنها ترتبط بعلاقة وطيدة مع "مهرجان القاهرة السينمائي"، وتستمتع بالحضور سواء كمشاهِدة، أو عضو لجنة تحكيم، أو كمشارِكة في أحد الأفلام.