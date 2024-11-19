فيديو يوثق لحظات مؤثرة بين بسمة بوسيل وشام الذهبي: اريد ان ابكي

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A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)
كشف الفنان المصري ياسر علي ماهر، أسراراً جديدة عن الفنان الراحل مصطفى فهمي، مؤكداً أنه كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية، وكان يثق برأيه ويستشيره دائماً في أموره الخاصة، لما كان يتمتع به الراحل من حكمة وأمانة، بالقول: "بكيت بحرقة لما مات، كنا دايماً بعد ما نخلّص شغل نجري عشان نقعد مع بعض".
نشر الفنان وائل جسار مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" لمشاركة مقطع تشويقي للفنان محمد رمضان، والذي كان قد نشره الأخير للإعلان عن أغنيته المرتقبة.
أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي التساؤلات بين متابعيه بعد ظهوره برفقة ابنة خاله، سمية الألفي، التي تحمل نفس اسم والدته، على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تزامن ظهور الثنائي مع تداول أنباء عن ارتباطهما.