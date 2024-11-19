فيديو يوثق لحظات مؤثرة بين بسمة بوسيل وشام الذهبي: اريد ان ابكي

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها على "إنستغرام" لحظات مؤثرة من زيارتها لعيادة صديقتها المقربة، شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، التي افتتحتها مؤخرًا في دبي.





وشرت بسمة مقطع فيديو وثّق أجواء الزيارة، وعبّرت عن مشاعرها تجاه شام بكلمات مؤثرة قائلة: أختي الروحية تستعد للانطلاق نحو العالمية قريبًا. الدموع تغمرني من شدة الفرح".



وأضافت: بحبك يا أطيب وأنظف أخت في الدنيا، يا رب يكرمك ويرزقك ويسعد روحك.



وظهر في الفيديو احتفاء كبير بين الصديقتين، حيث بدت شام متأثرة جدًا بهذه الزيارة، وعبرت عن فرحتها قائلة: الآن العيادة تباركت، أريد أن أبكي، واحتضنت بسمة التي وصفتها بأنها أول داعم لها.